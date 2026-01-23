Tim Investigasi Gabungan Geledah Gereja Unifikasi Terkait Dana Politik Ilegal

Photo : KBS News

Tim investigasi gabungan dan kepolisian menggeledah tujuh lokasi untuk menyelidiki dugaan kolusi antara politisi dan Gereja Unifikasi.Menurut laporan gabungan KBS, tim khusus tersebut memulai operasi penggeledahan dan penyitaan di tujuh lokasi pada Jumat pagi (23/01), termasuk kompleks Cheon Jeong Gung milik Gereja Unifikasi di Gapyeong, Provinsi Gyeonggi.Penggeledahan tersebut bertujuan mengamankan barang bukti untuk menentukan apakah Gereja Unifikasi melakukan sumbangan ilegal kepada tokoh-tokoh politik.Sebelumnya, Song Kwang-seok, mantan ketua Universal Peace Federation (UPF) yang berafiliasi dengan Gereja Unifikasi, telah didakwa atas tuduhan menyumbangkan dana UPF sebesar 13 juta won kepada komite penggalangan dana politik 11 anggota parlemen, baik dari partai berkuasa maupun oposisi.Sebanyak 11 anggota parlemen, termasuk anggota Partai Kekuatan Rakyat Yoon Sang-hyun, telah diidentifikasi sebagai penerima dugaan dana politik ilegal tersebut, sehingga mendorong tim khusus untuk melakukan penyelidikan paksa.Tim khusus tersebut juga telah menggeledah fasilitas milik Gereja Unifikasi pada Selasa (20/01), terkait dugaan bahwa para politisi menerima uang dan hadiah dari gereja tersebut.