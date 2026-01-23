Photo : YONHAP News

Lagu “APT.” milik Rosé serta album original sound track animasi Netflix "KPop Demon Hunters" masuk dalam daftar nominasi Brit Awards, ajang penghargaan musik pop paling bergengsi di Inggris.Dalam daftar nominasi Brit Awards ke-46 yang dirilis Kamis (22/01), lagu “APT.” serta lagu “Golden” dari OST animasi KPop Demon Hunters tercantum berdampingan dalam kategori International Song of the Year.Penyanyi sekaligus penulis lagu EJAE, Audrey Nuna, dan Rei Ami, yang membawakan lagu “Golden”, juga masuk nominasi kategori International Group of the Year sebagai grup idola HUNTR/X. HUNTR/X merupakan grup idola fiktif beranggotakan tiga orang perempuan yang tampil dalam animasi Netflix KPop Demon Hunters.Brit Awards yang dimulai pada 1977 merupakan ajang penghargaan bergengsi yang digelar oleh British Phonographic Industry.Upacara penghargaan tahun ini dijadwalkan berlangsung pada 28 Februari.