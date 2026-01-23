Tiga Warga Sipil Dilarang ke Luar Negeri Terkait Penerbangan Drone ke Korut

Photo : YONHAP News

Satuan tugas gabungan militer-kepolisan memberlakukan larangan berpergian kepada warga yang menjadi tersangka atas dugaan menerbangkan drone secara ilegal melintasi perbatasan dengan Korea Utara.Pada Jumat (23/01), satgas menyampaikan bahwa seluruh pihak terkait, termasuk seorang pria bermarga Jang yang diduga membuat drone, seorang mahasiswa pascasarjana bermarga Oh yang mengaku menerbangkan drone, serta seorang pria bermarga Kim yang menjabat sebagai direktur urusan Korea Utara di perusahaan pembuat drone, telah dilarang bepergian ke luar negeri.Selain dugaan pelanggaran Undang-Undang Keselamatan Penerbangan, mereka juga dikenakan dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Pangkalan dan Fasilitas Militer.Satuan tugas tersebut menilai bahwa Oh dan pihak terkait diduga menerbangkan drone ke Korea Utara. Para tersangka juga terbukti merekam tanpa izin sebagian fasilitas dan area dari Divisi Marinir ke-2 Korea Selatan saat proses melintasi Garis Demarkasi Militer.