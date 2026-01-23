Salju Diperkirakan Turun di Sebagian Wilayah Korsel hingga Akhir Pekan

Photo : YONHAP News

Salju diperkirakan akan turun di sebagian besar wilayah Korea Selatan hingga Sabtu (24/01).Pada Jumat (23/01), Badan Meteorologi Korea menyampaikan provinsi Jeolla dan Pulau Ulleung diperkirakan akan turun salju hingga Sabtu sampai setinggi tujuh sentimeter, sementara daerah pegunungan Jeju akan mengalami salju hingga lima sentimeter.Daerah lain diperkirakan akan mengalami salju antara satu hingga tiga sentimeter.Suhu terendah pagi hari diperkirakan berkisar antara minus 18 hingga nol derajat Celsius, serupa atau sedikit lebih tinggi dari Jumat.Suhu tertinggi pada siang hari diperkirakan berkisar antara minus lima hingga enam derajat, serupa dengan hari Jumat.Meskipun gelombang dingin yang melanda Korea Selatan mencapai puncaknya pada hari Kamis, cuaca beku akan terus berlangsung hingga minggu depan.Peringatan "waspada" yang menjadi peringkat ketiga dari empat sistem peringatan diberlakukan di seluruh wilayah karena angin kencang terus berhembus ditengah cuaca kering.