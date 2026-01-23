Presiden Lee: KOSPI Tembus 5.000, Aset Rakyat Meningkat

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung menanggapi indeks KOSPI yang untuk pertama kalinya menembus level 5.000 pada Kamis (22/01). Lee menyampaikan bahwa ketika perusahaan-perusahaan Korea Selatan dinilai sesuai dengan kinerjanya, hal tersebut berdampak pada meningkatnya aset seluruh masyarakat Korea Selatan.Dalam forum town hall bertajuk “Mendengarkan Suara Ulsan” yang digelar Jumat (23/01) di kota Ulsan, Presiden Lee menyampaikan bahwa Dana Pensiun Nasional memiliki saham di berbagai perusahaan dan nilainya telah meningkat hingga 250 triliun won, sehingga masyarakat yang hadir tidak perlu lagi terlalu mengkhawatirkan risiko kekurangan dana pensiun.Ia juga kembali menekankan perlunya strategi untuk menata ulang wilayah nasional menjadi lima kawasan super regional dan tiga provinsi otonomi khusus, seraya menegaskan bahwa konsensus dan dukungan publik menjadi sangat penting karena resistensi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut masih sangat besar.Presiden Lee juga menekankan bahwa desentralisasi daerah dan pembangunan yang seimbang bukanlah bentuk kompromi atau pertimbangan, melainkan strategi kelangsungan hidup negara.