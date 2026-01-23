KOSPI Ditutup di Kisaran 4.990 Pada Jumat

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) sempat kembali menembus level 5.000 pada awal perdagangan Jumat (23/01), namun kemudian memangkas kenaikannya dan ditutup di kisaran 4.990.Pada Jumat, KOSPI ditutup menguat 37,54 poin atau 0,76 persen dibandingkan sesi sebelumnya ke level 4.990,07, sekaligus kembali mencetak rekor tertinggi penutupan.Sementara itu, indeks KOSDAQ yang didominasi perusahaan teknologi naik 23,58 poin atau 2,43 persen dan ditutup di level 993,93, mencatatkan level tertinggi dalam lebih dari empat tahun sejak 7 Januari 2022, ketika indeks tersebut berada di level 995,16.Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang menguat 4,1 won terhadap dolar AS, dan mengakhiri perdagangan pada angka 1.465,8 won per dolar.