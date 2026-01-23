Korut Resmikan Kawasan Wisata Baru di Pesisir Timur

Photo : YONHAP News

Korea Utara telah meresmikan kawasan wisata baru di pesisir timur Provinsi Hamgyong Utara untuk mengembangkan industri pariwisata.Menurut Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) pada Jumat (23/01), upacara peresmian Kawasan Taman Pesisir Yeombunjin di Provinsi Hamgyong Utara digelar Kamis (21/01).KCNA melaporkan bahwa kawasan itu dilengkapi dengan fasilitas layanan terpadu, termasuk Yeombunjin Ocean Hotel dan pantai, yang mampu menampung ratusan tamu. Selain itu, ada juga fasilitas seperti bioskop, pusat perbelanjaan, arena permainan elektronik, dan taman rekreasi air.Korea Utara memulai pembangunan hotel di pesisir Yeombunjin pada Juli 2011. Namun progres proyek tersebut sempat tertunda dalam waktu yang panjang.Pemimpin Kim Jong-un pada Juli 2018 mengunjungi lokasi pembangunan tersebut dan menegur lambannya progres proyek. Ia kemudian memerintahkan peninjauan ulang desain hotel serta pembangunan taman pesisir yang lebih modern.Kawasan wisata Yeombunjin tampaknya dikembangkan sebagai bagian dari pengembangan sumber daya pariwisata daerah yang terutama ditujukan bagi wisatawan domestik, berbeda dengan Kawasan Wisata Pesisir Wonsan-Kalma yang menyasar wisatawan asing.Namun, seiring Korea Utara menjadikan pengembangan Wonsan sebagai model dan mempercepat pembangunan kawasan wisata di pesisir timur, kemungkinan penarikan wisatawan mancanegara dalam jangka panjang tetap terbuka.