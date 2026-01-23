Tuai Kontroversi, Presiden Lee Tarik Pencalonan Menteri Perencanaan dan Anggaran Korsel

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung resmi menarik kembali pencalonan Lee Hye-hoon sebagai Menteri Perencanaan dan Anggaran Korea Selatan. Keputusan ini diambil menyusul berbagai tuduhan yang memicu kontroversi luas di publik.Sekretaris Senior Kepresidenan Urusan Politik, Hong Ik-pyo menyampaikan dalam pengarahan pers pada Minggu (25/01) bahwa Presiden Lee memutuskan untuk membatalkan nominasi tersebut setelah melalui pertimbangan yang mendalam.Hong menjelaskan bahwa Presiden Lee telah mempertimbangkan berbagai sudut pandang dari seluruh lapisan masyarakat terkait kandidat tersebut. Selain itu, Presiden Lee juga memantau dengan saksama sentimen publik pasca-sidang konfirmasi parlemen, hingga akhirnya menyimpulkan bahwa Lee Hye-hoon tidak memenuhi ekspektasi masyarakat untuk mengemban jabatan tersebut.Ia menambahkan bahwa Presiden Lee akan terus mengupayakan penunjukan pejabat yang inklusif dengan tujuan memperkuat makna dan nilai persatuan nasional.