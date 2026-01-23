Mantan PM Korsel Tutup Usia di Vietnam

Photo : YONHAP News

Wafatnya Mantan Perdana Menteri Korea Selatan, Lee Hae-chan memicu gelombang duka cita mendalam dari berbagai lintas partai politik di Korea Selatan.Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung pada Minggu (25/01) menyatakan bahwa bangsa telah kehilangan seorang "guru besar demokrasi". Ia menambahkan bahwa dirinya tidak dapat membendung rasa duka setelah mendengar kabar kepergian tokoh senior tersebut.Partai Demokrat Korea (DP) yang berkuasa menyatakan bahwa Korea Selatan tidak hanya melepas kepergian seorang individu, melainkan melepas sebuah era demokrasi. Sementara itu, partai oposisi utama, Partai Kekuatan Rakyat (PPP) menyampaikan bahwa perjalanan hidup Lee, mulai dari aktivis akar rumput hingga menduduki jabatan nasional, akan tetap menjadi babak penting dalam sejarah politik Korea Selatan.Jenazah Lee dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Incheon pada Selasa (27/01) pagi sebelum dipindahkan ke rumah duka di Rumah Sakit Universitas Nasional Seoul (SNUH).Mantan PM Lee mengembuskan napas terakhirnya saat sedang melakukan kunjungan ke Vietnam, di usia 73 tahun pada hari Minggu pukul 14.48 waktu setempat. Keberadaannya di sana adalah untuk menghadiri rapat pleno regional Dewan Penasihat Unifikasi Damai.