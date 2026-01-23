PM Korsel Kembali dari AS Usai Bertemu dengan Wapres AS, Vance

Photo : YONHAP News

Perdana Menteri Korea Selatan, Kim Min-seok telah kembali ke tanah air pada Senin (26/01) pagi setelah menyelesaikan kunjungan kerja selama empat hari di Amerika Serikat (AS).Kunjungan ini merupakan perjalanan luar negeri pertama Kim sejak menjabat, sekaligus menandai kunjungan tunggal pertama seorang Perdana Menteri Korea Selatan ke AS dalam 41 tahun terakhir.Selama berada di Washington, Kim mengadakan jamuan makan siang bersama anggota DPR AS dan bertemu dengan Wakil Presiden AS, JD Vance. Selain itu, pada Sabtu (24/01), ia bertemu dengan anggota parlemen dari Partai Demokrat Negara Bagian New York, Ron Kim dan Grace Lee, serta melakukan pertemuan dengan komunitas masyarakat Korea di sana.Fokus utama kunjungan PM Kim adalah meredam kekhawatiran di lingkaran politik AS. Ia memberikan penjelasan rinci kepada Wapres Vance mengenai posisi pemerintah Korea Selatan terkait pelanggaran data Coupang dan investigasi terhadap sejumlah organisasi keagamaan.Dalam diskusi mengenai diplomasi dengan Korea Utara, Kim mengusulkan agar AS mengirimkan utusan khusus ke Pyongyang setelah Vance meminta saran terkait penanganan rezim tersebut. Selain itu, kedua belah pihak sepakat bertukar nomor kontak langsung untuk membangun jalur komunikasi darurat (hotline), dan Kim secara resmi mengundang Vance untuk berkunjung ke Korea Selatan.