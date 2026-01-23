Harga Emas Dunia Tembus 5,000 Dolar AS per Ons

Photo : YONHAP News

Harga emas internasional dilaporkan telah melampaui level 5.000 dolar AS per ons untuk pertama kalinya dalam sejarah. Kenaikan fantastis ini didorong oleh ketidakpastian geopolitik global yang terus meningkat.Berdasarkan laporan Reuters, pada Senin (26/01) pukul 08.04 waktu Korea, harga emas di pasar spot naik 0,75 persen dari sesi sebelumnya menjadi 5.019,85 dolar AS per ons. Angka ini secara resmi memecahkan rekor psikologis di level 5.000 dolar AS.Tren kenaikan ini juga diikuti oleh harga emas berjangka untuk pengiriman Februari yang menguat 0,84 persen ke level 5.020,60 dolar AS per ons.Logam mulia yang dikenal sebagai aset aman ini telah melonjak sekitar 65 persen sepanjang tahun lalu. Tren penguatan terus berlanjut hingga tahun 2026 di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan pergeseran pasar global yang mulai meninggalkan ketergantungan terhadap mata uang dolar AS.