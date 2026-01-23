Atlet Seluncur Indah Korsel Posisi Kedua dalam Kejuaraan Seluncur Indah Empat Benua, ISU

Photo : YONHAP News

Atlet seluncur indah andalan Korea Selatan, Cha Jun-hwan berhasil menempati posisi kedua dalam Kejuaraan Seluncur Indah Empat Benua ISU. Keberhasilan ini dibarengi dengan raihan skor terbaiknya musim ini, sekaligus memberikan sinyal positif bagi prospek Korea Selatan di Olimpiade Musim Dingin 2026 mendatang.Dalam kejuaraan yang digelar di Beijing pada Minggu (25/01) tersebut, Cha mengumpulkan total 273,62 poin. Hasil ini membuatnya hanya terpaut tipis 0,11 poin di belakang atlet Jepang, Kao Miura yang keluar sebagai juara.Perjuangan Cha terbilang impresif. Setelah hanya mampu finis di urutan keenam pada program pendek hari Sabtu (24/01) dengan raihan 88,89 poin, ia bangkit dan menyuguhkan penampilan free skate yang sempurna pada hari Minggu guna mengamankan posisi kedua.Baik skor free skate maupun skor total yang ia raih kali ini merupakan catatan terbaiknya sepanjang musim. Cha sendiri merupakan juara turnamen ini pada edisi 2022, dan sejak saat itu ia berhasil meraih medali perak secara berturut-turut. Hasil di Beijing ini menandai tahun ketiga bagi Cha berdiri di podium kejuaraan bergengsi tersebut secara beruntun.