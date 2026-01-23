Pembangunan PLTN Skala Besar Baru Tetap Berjalan Sesuai Rencana

Photo : YONHAP News

Pemerintah memastikan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir tetap berjalan sesuai Rencana Dasar Penyediaan dan Permintaan Listrik Nasional ke-11.Dalam pengaharan pers pada Senin (26/01), Menteri Iklim, Energi, dan Lingkungan Hidup Kim Sung-hwan menyampaikan pemerintah akan membangun dua reaktor nuklir baru sesuai rencana nasional yang telah ditetapkan.Kementerian Iklim menyebut Korea Hydro & Nuclear Power akan segera membuka penawaran lokasi, dengan target izin perolehan pembangunan pada awal 2030-an dan penyelesaian proyek pada 2037–2038.Dalam survei opini publik yang dilakukan pemerintah, dukungan terhadap pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir pun tercatat lebih dominan.Menteri Kim mengatakan bahwa untuk menghadapi perubahan iklim, emisi karbon harus dikurangi di seluruh sektor, khususnya melalui pengurangan pembangkit batu bara dan gas alam cair (LNG), sehingga dibutuhkan penguatan energi terbarukan dan tenaga nuklir di sektor kelistrikan.Kementerian Iklim menyebut pemerintah akan terus menghimpun pendapat masyarakat melalui berbagai mekanisme tentang berbagai isu.