Tabungan Valas Penduduk Korsel Cetak Rekor Tertinggi pada Desember 2025

Photo : YONHAP News

Simpanan valuta asing penduduk Korea Selatan melonjak ke rekor tertinggi bulan Desember, dipicu partisipasi pemerintah Amerika Serikat dalam aksi rights issue (penerbitan hak) Korea Zinc dan meningkatnya kepemilikan dolar AS oleh investor individu.Menurut laporan “Perkembangan Simpanan Valuta Asing Penduduk Desember 2025” yang dirilis Bank Sentral Korea pada Senin (26/01), tabungan valas penduduk di bank devisa tercatat sebesar 119,43 miliar dolar AS per Desember tahun lalu.Angka tersebut meningkat 15,88 miliar dolar AS dibandingkan bulan sebelumnya, mencatatkan kenaikan bulanan terbesar sejak pencatatan statistik dimulai.Berdasarkan mata uang, simpanan dalam dolar AS naik 8,34 miliar dolar AS secara bulanan, sementara simpanan euro meningkat 6,35 miliar dolar AS.Lonjakan simpanan dolar AS dipicu masuknya dana sekitar 2 miliar dolar AS dari aksi rights issue Korea Zinc, serta meningkatnya kepemilikan dolar oleh individu, yang mendorong kenaikan simpanan dolar AS perorangan sebesar 1,45 miliar dolar AS dibandingkan bulan sebelumnya.Berdasarkan jenis bank, simpanan valuta asing penduduk di bank domestik meningkat 12,76 miliar dolar AS, sementara cabang bank asing di Korea Selatan naik 3,18 miliar dolar AS.