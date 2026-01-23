Aturan Baru, Warga Seoul Diminta Mengurangi Pembuangan 1 Kantong Sampah Pertahun

Photo : KBS

Pemerintah Kota Seoul keluarkan aturan baru mengenai pengurangan sampah rumah tangga dan pembuangan langsung ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah.Pemerintah Kota Seoul pada Senin (26/01) mengumumkan kampanye kepada hampir 10 juta warga untuk mengurangi sampah rumah tangga.Warga Seoul ditargetkan mengurangi volume sampah hingga satu kantong sampah dengan ukuran 10 liter per tahun. Kini, rata-rata tahunan adalah 48 kantong per orang.Pemerintah kota percaya upaya ini akan membantu mengurangi produksi sampah secara keseluruhan sebesar 120 ton hingga 2027, setara dengan rata-rata harian di 25 distrik.Untuk mendorong partisipasi, pemerintah kota akan mengumpulkan janji aksi dari 100.000 warga dan mengundang mereka untuk mencatat jumlah sampah yang dibuang setiap hari selama 100 hari.Pejabat mengatakan jika 100.000 orang masing-masing berhasil mengurangi produksi sampah mereka sebesar satu kantong dalam setahun, kota dapat mengurangi sampah sekitar 60 ton per hari, dan sekitar 44.000 ton setelah dua tahun jika komitmen terus dijalankan.Kampanye ini diluncurkan seiring dengan diberlakukannya larangan pembuangan sampah ke TPA di Seoul dan wilayah sekitarnya.Selain itu, fasilitas pembakaran sampah kota juga sudah mencapai kapasitas maksimal.Dari rata-rata harian 2.900 ton sampah yang dihasilkan di Seoul, sekitar 880 ton sampah harus dibakar di tempat lain.Larangan tersebut telah mendorong 25 distrik di kota Seoul untuk menangani kelebihan sampah dengan menandatangani kontrak dengan pabrik pembakaran sampah swasta di Incheon atau Provinsi Gyeonggi, atau wilayah lain di luar ibu kota.