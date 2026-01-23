AS Tegaskan Komitmen Perkuat Aliansi Pertahanan dengan Korsel

Photo : YONHAP News

Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat bidang kebijakan, Elbridge Colby, yang tengah berkunjung ke Korea Selatan, pada Senin (26/01) bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cho Hyun, Penasihat Keamanan Nasional Wi Sung-lac, serta Menteri Pertahanan Ahn Gyu-back.Dalam rangkaian pertemuan tersebut, mereka membahas sejumlah isu utama aliansi Korea Selatan-AS, termasuk rencana pengadaan kapal selam bertenaga nuklir oleh Korea Selatan.Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa dalam pertemuan tersebut, Menteri Cho menilai kedua negara telah mencapai kemajuan signifikan melalui dua pertemuan puncak tahun lalu, serta menetapkan arah aliansi yang saling menguntungkan dan berorientasi ke masa depan.Cho menilai kerja sama pengembangan kapal selam bertenaga nuklir akan memperkuat kemampuan pertahanan Korea Selatan dan berkontribusi pada aliansi, sekaligus menekankan perlunya konsultasi di tingkat kerja guna merumuskan langkah implementasi yang konkret.Setelah bertemu dengan Menteri Cho, Wakil Menteri Colby juga secara berturut-turut bertemu dengan Penasihat Keamanan Nasional Wi Sung-lac dan Menteri Pertahanan Ahn Gyu-back untuk membahas berbagai isu aliansi Korea Selatan-AS.Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa Menteri Pertahanan Ahn Gyu-back membahas mengenai kapal selam bertenaga nuklir, pengalihan kendali operasional masa perang, serta penguatan kemampuan pertahanan.Colby juga menyampaikan bahwa kunjungan ke Korea Selatan merupakan kunjungan kerja luar negeri pertama sejak ia menjabat. Ia berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama pertahanan dengan Korea Selatan sebagai sekutu teladan.