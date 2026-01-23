Kebakaran Terjadi di Gunung di Distrik Nowon, Seoul; Api Padam Setelah 6 Jam

Photo : YONHAP News / Korea Forest Service

Kebakaran terjadi di kawasan Distrik Nowon, Seoul pada Senin (26/01) dini hari. Petugas berhasil memadamkan api setelah enam jam.Menurut pihak berwenang, kebakaran bermula di Kuil Suam di Gunung Surak di kawasan Sanggye, Nowon, sekitar pukul 02.30 dini hari dan menyebar ke sisi lain gunung.Pihak pemadam kebakaran mengerahkan tujuh helikopter dan lebih dari 300 petugas pemadam kebakaran ke lokasi, dan api berhasil dikendalikan sekitar pukul 08.20 pagi.Tidak ada laporan mengenai korban jiwa, namun kebakaran menghancurkan tiga dari empat bangunan utama kuil dan membakar lahan yang lebih luas dari dua lapangan sepak bola.Peringatan kekeringan tetap berlaku di seluruh wilayah Korea Selatan. Peringatan diterbitkan pada pukul 10.00 untuk bagian timur Provinsi Gangwon dan kota-kota selatan Busan dan Ulsan, serta imbauan untuk Seoul dan Provinsi Gyeonggi.Pihak berwenang telah menaikkan tingkat peringatan krisis kebakaran hutan menjadi “waspada” dan menerbitkan peringatan kebakaran hutan secara nasional.