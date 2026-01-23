KOSDAQ Tembus Level 1.000, Cetak Level Tertinggi Tahun Ini

Photo : YONHAP News

Indeks KOSDAQ yang didominasi saham teknologi menembus level 1.000 poin dalam perdagangan Senin (26/01) dan mencetak level tertinggi tahun ini.Indeks KOSDAQ ditutup menguat 70,48 poin ke posisi 1.064,41.Lonjakan tajam aksi beli mengaktifkan “buy sidecar” sekitar pukul 09.59 pagi, yang menghentikan sementara efektivitas order beli program selama lima menit.Dengan capaian tersebut, KOSDAQ kembali menembus level 1.000 poin dalam sekitar empat tahun.Indeks KOSPI juga dibuka menguat dan sempat menembus level 5.000 poin, bahkan melonjak hingga rekor intraday tertinggi sepanjang sejarah di 5.023,76. Namun, indeks kemudian berbalik melemah tipis dan ditutup turun 40,48 poin ke level 4.949,59.Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang menguat 25,2 won terhadap dolar AS dan mengakhiri perdagangan pada angka 1.440,6 won per dolar.