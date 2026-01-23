Tim Anggar Sabre Putra Korsel Raih Gelar Juara Piala Dunia FIE

Photo : YONHAP News

Tim nasional anggar sabre putra Korea Selatan meraih gelar juara pada nomor beregu Piala Dunia Sabre Federasi Anggar Internasional (FIE).Tim Korea Selatan yang beranggotakan Oh Sang-uk, Do Gyeong-dong, Park Sang-won, dan Im Jae-yun, merebut medali emas setelah mengalahkan Amerika Serikat dengan skor 45-40 pada final beregu putra yang digelar pada hari terakhir kompetisi, Minggu (25/01) di Salt Lake City.Sebelumnya, Korea Selatan menyingkirkan Jerman dengan skor 45-38 di babak 16 besar, mengalahkan Hungaria 45-42 di perempat final, serta menundukkan Polandia 45-44 di semifinal.Oh Sang-uk yang menjuarai nomor individu putra juga naik ke podium tertinggi pada nomor beregu putra, sehingga meraih dua gelar juara dalam ajang ini.Pada nomor beregu sabre putri, tim nasional Korea Selatan yang diperkuat oleh Jeon Ha-young, Kim Jeong-mi, Choi Ji-young, dan Seo Ji-yeon berhasil meraih posisi kedua.