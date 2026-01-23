Sebut Sekutu Teladan, Kepala Kebijakan Pentagon Puji Komitmen Pertahanan Korsel

Photo : YONHAP News

Wakil Menteri Peperangan Bidang Kebijakan Amerika Serikat (AS), Elbridge Colby kembali melontarkan pujian kepada Korea Selatan sebagai sekutu teladan atas janji Seoul untuk memperkuat anggaran pertahanan serta mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam keamanan mandiri.Pernyataan tersebut disampaikan oleh Colby melalui unggahan di media sosial pada Minggu (25/01), saat ia sedang berada di Korea Selatan. Perjalanan ini merupakan kunjungan internasional pertamanya sejak menjabat pada April lalu, yang juga mencakup kunjungan ke Jepang.Dalam unggahannya di platform X, Colby mengungkapkan bahwa kedatangannya di Korea Selatan merupakan sebuah kehormatan dalam tugas luar negeri perdana sebagai wakil menteri. Ia menegaskan bahwa Korea Selatan adalah mitra model yang telah berkomitmen memenuhi standar global dengan mengalokasikan 3,5 persen dari PDB untuk belanja pertahanan.Colby menilai langkah Seoul tersebut sangat selaras dengan Strategi Pertahanan Nasional AS yang menekankan pentingnya tanggung jawab pertahanan mandiri dalam kerangka aliansi kedua negara. Kunjungan ini sendiri dilakukan setelah Pentagon merilis dokumen strategi pertahanan baru yang memberikan sinyal adanya potensi penyesuaian postur kekuatan militer AS di Semenanjung Korea.Strategi tersebut juga memberikan penekanan pada aspek pembagian beban dari negara-negara sekutu, sejalan dengan prioritas pemerintahan Trump untuk meningkatkan fokus dalam membendung ancaman dari China.