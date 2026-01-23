Jenazah Mantan PM Korsel Tiba dari Vietnam

Photo : YONHAP News

Jenazah Mantan Perdana Menteri Korea Selatan, Lee Hae-chan yang wafat pada hari Minggu (25/01) saat melakukan kunjungan resmi ke Vietnam, telah dipulangkan ke Korea Selatan pada Selasa (27/01).Pesawat yang membawa peti mati mendiang Lee, yang diselimuti dengan bendera nasional berukuran besar, tiba di Bandara Internasional Incheon sekitar pukul 07.00 waktu setempat. Proses pemulangan tersebut memakan waktu sekitar enam jam setelah bertolak dari Vietnam.Sejumlah pejabat tinggi negara tampak hadir di bandara untuk menyambut kedatangan jenazah mendiang Lee. Di antaranya adalah Perdana Menteri Kim Min-seok, Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik, serta Pemimpin Partai Demokrat Korea Jung Chung-rae, yang hadir bersama jajaran pimpinan partai lainnya.Setelah prosesi penyambutan di bandara selesai, jenazah Lee akan langsung dibawa menuju rumah duka yang berlokasi di Rumah Sakit Universitas Nasional Seoul (SNUH).Pemerintah Korea Selatan juga telah menetapkan bahwa masa berkabung selama lima hari bagi mendiang Lee akan dimulai pada hari Selasa ini. Terkait penyelenggaraan prosesi pemakaman dan rangkaian acara lainnya, Dewan Penasihat Unifikasi Damai, di mana Lee menjabat sebagai wakil ketua eksekutif, bersama dengan lembaga kepresidenan dan Partai Demokrat Korea akan mengawasi jalannya kegiatan tersebut secara bersama-sama.