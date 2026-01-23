Rekor Baru, Harga Emas Mencapai 5.100 Dolar

Photo : YONHAP News

Harga emas internasional melonjak melampaui 5.100 dolar per ons selang sehari setelah pertama kali menembus 5.000 dolar.Menurut Reuters, harga emas spot sempat naik hingga 5.110,50 dolar per ons selama sesi perdagangan Senin (26/01), menandai rekor tertinggi sepanjang masa.Lonjakan ini terjadi hanya sehari setelah emas pertama kali menembus ambang 5.000 dolar sekitar pukul 6 sore Eastern Time pada hari Minggu (25/01).Di Bursa Berjangka New York, kontrak berjangka emas untuk pengiriman Februari ditutup pada 5.082,50 dolar pada Senin, naik 2,1 persen dari hari sebelumnya.Permintaan investor terhadap emas yang terus berlanjut sebagai alternatif aman terhadap dolar AS telah mendorong rally yang panjang.Harga emas naik 27 persen pada 2024 dan melonjak 65 persen pada 2025, rally yang terus berlanjut hingga tahun baru.