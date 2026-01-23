Tiket Tur Dunia BTS di Amerika Utara dan Eropa Ludes Terjual

Photo : YONHAP News

Grup K-pop BTS mencetak sejarah lewat tur dunia terbaru mereka, ARIRANG World Tour. Seluruh tiket konser stadion di Amerika Utara dan Eropa, yang akan dimulai pada April mendatang, dilaporkan telah terjual habis.Agensi BTS, Big Hit Music, pada Selasa (27/01) menyatakan bahwa seluruh 41 pertunjukan tur Amerika Utara dan Eropa yang penjualan tiketnya dibuka hingga 24 Januari lalu telah terjual habis. Penjualan ini menunjukan tingginya antusiasme penggemar global.Konser BTS di Amerika Utara akan dimulai pada 25 April di Raymond James Stadium, Tampa, Amerika Serikat. Tur kemudian berlanjut ke El Paso, Mexico City, Stanford, Las Vegas, dan kota lainnya, dengan total 31 konser di 12 kota.Selanjutnya, BTS akan membuka tur Eropa pada 26-27 Juni di Riyadh Air Metropolitano, Madrid, Spanyol yang berlanjut ke Brussel, London, Munich, dan Paris, dengan total 10 konser.Big Hit Music menyatakan bahwa BTS akan menjadi penyanyi Korea pertama yang menggelar konser tunggal di sejumlah stadion besar Amerika Serikat, termasuk Sun Bowl Stadium di El Paso, Stanford Stadium, Gillette Stadium di Foxborough, M&T Bank Stadium di Baltimore, serta AT&T Stadium di Arlington.Agensi menilai tur ini akan kembali mencatatkan tonggak sejarah baru dalam perjalanan konser K-pop.Sementara itu, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengirimkan surat kepada Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung, untuk meminta penambahan konser BTS di Meksiko.BTS dijadwalkan menggelar tiga konser di Stadion GNP Seguros, Mexico City, pada 7, 9, dan 10 Mei.Presiden Sheinbaum dalam konferensi pers rutin pada Senin (26/01) mengatakan bahwa banyak anak muda di Meksiko tidak berhasil mendapatkan tiket konser Mei mendatang.Ia menjelaskan bahwa sekitar 150 ribu tiket telah terjual, sementara jumlah peminat mencapai lebih dari satu juta orang. Ia menambahkan, apabila penambahan konser sulit dilakukan, pihaknya berharap setidaknya pemutaran konser melalui layar dapat diizinkan.Faktanya, tiket konser BTS di Meksiko yang mulai dijual pada 24 Januari lalu ludes terjual hanya dalam waktu 37 menit.