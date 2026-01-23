Pemerintah Korsel Bahas Respons Terhadap Kesepakatan Tarif AS

Photo : YONHAP News

Cheong Wa Dae menyatakan akan merespons dengan tenang dan terukur soal rencana kenaikan tarif yang disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.Juru bicara Cheong Wa Dae, Kang Yoo-jung, usai rapat isu perdagangan dengan AS yang digelar Selasa (27/01) mengatakan bahwa kenaikan tarif baru akan berlaku setelah melalui langkah administratif, termasuk publikasi di Federasi Register AS.Untuk meninjau perkembangan situasi serta membahas respons, Cheong Wa Dae mengadakan rapat perdagangan yang dipimpin oleh Kepala Kantor Kebijakan Kim Yong-beom dan Penasihat Keamanan Nasional Wi Sung-lac.Para peserta juga meninjau progres Rancangan Undang-Undang Khusus tentang Pengelolaan Investasi Strategis Korea Selatan-Amerika Serikat, yang tengah didorong sebagai tindak lanjut dari negosiasi tarif.Ia menambahkan bahwa Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan Kim Jeong-gwan akan mengunjungi AS setelah menyelesaikan agenda di Kanada untuk membahas isu terkait dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick.Sementara itu, Kepala Negosiator Perdagangan Yeo Han-koo juga dijadwalkan segera mengunjungi AS untuk melakukan pembahasan dengan Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer.