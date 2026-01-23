Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Domestik

Pengadilan Izinkan Siaran Langsung Sidang Putusan Pertama Kim Keon-hee

Write: 2026-01-27 15:41:29Update: 2026-01-27 15:47:24

Pengadilan Izinkan Siaran Langsung Sidang Putusan Pertama Kim Keon-hee

Photo : YONHAP News

Pengadilan mengizinkan siaran langsung saat sidang putusan tingkat pertama kasus yang melibatkan Kim Keon-hee, yang didakwa atas dugaan manipulasi saham Deutsche Motors serta penerimaan suap dari Gereja Unifikasi. 

Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada Selasa (27/01) menyatakan telah mengabulkan permohonan media untuk menyiarkan secara langsung sidang pembacaan putusan terhadap Kim Keon-hee. Sidang tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu (28/01) pukul 14.10, terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Dana Politik.

Dalam sidang tuntutan sebelumnya, tim jaksa khusus menuntut hukuman penjara 11 tahun, denda 2 miliar won, serta uang pengganti 814,4 juta won terkait dugaan manipulasi saham Deutsche Motors dan penerimaan suap dari Gereja Unifikasi.

Selain itu, untuk dugaan menerima hasil survei opini dari seorang bermarga Myung, jaksa menuntut hukuman penjara 4 tahun serta uang pengganti 137,2 juta won.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >