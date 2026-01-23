Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

JCS: Korut Luncurkan Proyektil yang Diduga Rudal Balistik ke Laut Timur

Write: 2026-01-27 16:23:42Update: 2026-01-27 16:25:26

Photo : YONHAP News

Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan menyampaikan bahwa Korea Utara telah meluncurkan proyektil yang tidak teridentifikasi ke arah Laut Timur pada Selasa (27/01). 

JCS menambahkan bahwa pihaknya saat ini tengah menganalisis detail peluncuran, termasuk jenis dan jarak tempuh proyektil tersebut.

Sebelumnya, Korea Utara diketahui meluncurkan sebuah rudal balistik ke Laut Timur pada tanggal 4 Januari lalu. Jika proyektil kali ini dipastikan sebagai rudal balistik, maka ini merupakan peluncuran kedua dalam tahun ini.
