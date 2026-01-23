Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Write: 2026-01-27 17:21:40Update: 2026-01-27 17:22:26

JCS: Korut Luncurkan Sejumlah Rudal Balistik Menuju Laut Timur

Photo : YONHAP News

Korea Utara menembakkan rudal balistik ke arah Laut Timur pada Selasa (27/01). 

Kepala Staf Gabungan Korea Selatan (JCS) pukul 15.50 melaporkan bahwa militer mendeteksi sejumlah proyektil yang diduga sebagai rudal balistik ditembakkan dari wilayah utara Pyongyang, ke arah Laut Timur.

Militer Korea Selatan pun memperkuat pengawasan dan bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan peluncuran susulan. Selain itu, militer juga berbagi informasi dengan cepat kepada Amerika Serikat dan Jepang.

JCS saat ini tengah menganalisis detail peluncuran, termasuk jenis dan jangkauan rudal yang digunakan.  

Peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara kembali dilakukan setelah berselang 23 hari, tepatnya 4 Januari lalu. Melalui peluncuran ini, sepanjang tahun 2026, sudah terdapat 2 kali peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara.

Peluncuran kali ini dinilai sebagai unjuk kekuatan militer guna memperkuat konsolidasi internal dan menunjukkan eksistensi ke luar negeri, menjelang Kongres Partai Buruh Korea Utara ke-9 yang diperkirakan akan digelar bulan depan.
