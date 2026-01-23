AS Isyaratkan Peluang Dialog dengan Korsel Terkait Tarif

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengisyaratkan adanya kemungkinan dialog dengan Korea Selatan, hanya selang satu hari setelah ia mengumumkan rencana untuk menaikkan kembali tarif perdagangan terhadap Korea Selatan menjadi 25 persen.Saat berbicara kepada awak media di Gedung Putih pada Selasa (27/01) sebelum bertolak ke Iowa, Trump menyatakan keinginannya untuk mencari jalan keluar bersama Korea Selatan terkait keputusan kenaikan tarif tersebut.Sebelumnya, seorang pejabat Gedung Putih memberikan tanggapan atas pertanyaan mengenai alasan di balik kebijakan kenaikan tarif Trump. Pejabat tersebut menjelaskan bahwa meskipun Trump telah menurunkan tarif sebelumnya, Korea Selatan dinilai belum menunjukkan kemajuan dalam memenuhi bagian dari kesepakatan mereka.Pernyataan tersebut merujuk pada tertundanya persetujuan parlemen Korea Selatan atas Undang-Undang Khusus Manajemen Investasi Strategis antara kedua negara. Regulasi ini merupakan dasar hukum yang diperlukan untuk merealisasikan janji investasi Seoul di AS sesuai dengan perjanjian perdagangan bilateral.Melalui unggahan di media sosial Truth Social pada Senin (26/01), Trump sempat menegaskan bahwa karena badan legislatif Korea Selatan tidak memenuhi kesepakatan antara Seoul dan Washington, ia akan menaikkan tarif pada produk otomotif, kayu, farmasi, serta barang lainnya dari 15 persen menjadi 25 persen.Meski pemerintahan Trump belum merinci kapan kenaikan tarif tersebut akan mulai berlaku, sejumlah analis di AS menilai bahwa langkah tersebut kemungkinan besar merupakan taktik untuk menekan Korea Selatan agar segera merealisasikan komitmen investasinya.