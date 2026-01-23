Jelang Hari Raya Seollal, Pemerintah Korsel Kerahkan Dana untuk Stabilkan Harga Kebutuhan Pokok

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan akan mengerahkan pendanaan guna membantu menstabilkan harga barang kebutuhan pokok menjelang hari raya Seollal.Wakil Perdana Menteri yang merangkap sebagai Menteri Ekonomi dan Keuangan Korea Selatan, Koo Yun-cheol mengumumkan langkah-langkah tersebut pada Rabu (28/01) dalam rapat menteri terkait ekonomi.Pemerintah Korea Selatan berencana mengalokasikan dana rekor sebesar 91 miliar won, atau sekitar 63,5 juta dolar AS, untuk mendukung diskon hingga 50 persen pada barang-barang dengan permintaan tinggi. Beberapa komoditas yang masuk dalam daftar tersebut antara lain sawi putih (bahan utama kimchi), lobak, dan ikan kembung selama musim liburan.Selain itu, pemerintah juga berencana memasok 270 ribu ton dari 16 jenis komoditas musiman. Jumlah ini merupakan angka rekor yang mencatatkan kenaikan 50 persen dari ketentuan biasanya. Pemerintah juga akan memperluas jangkauan produk yang berhak mendapatkan program pengembalian dana yang dikaitkan dengan voucher bantuan dana negara.Guna mendorong konsumsi di berbagai wilayah, pemerintah juga memutuskan untuk membebaskan biaya jalan tol di seluruh negeri mulai tanggal 15 hingga 18 Februari.