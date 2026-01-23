Kekuatan Militer Korsel Bertahan di Peringkat 5 Dunia untuk Tiga Tahun Berturut-turut

Photo : YONHAP News

Korea Selatan berhasil mempertahankan posisinya di peringkat kelima dunia dalam hal kekuatan militer konvensional selama tiga tahun berturut-turut. Posisi ini menempatkan Seoul tepat di bawah Amerika Serikat (AS), Rusia, China, dan India.Berdasarkan laporan Peringkat Kekuatan Militer 2026 yang dirilis oleh organisasi penilaian militer Global Firepower (GFP) pada Selasa (27/01), Korea Selatan menempati posisi kelima dari 145 negara yang disurve, dengan meraih skor indeks sebesar 0,1642.Catatan GFP menunjukkan bahwa kekuatan militer Korea Selatan terus mengalami peningkatan yang stabil dalam satu dekade terakhir. Seoul tercatat berada di peringkat sembilan pada 2013, naik ke posisi tujuh pada 2014, menempati urutan keenam pada 2020, dan konsisten memegang posisi kelima sejak 2024.Sementara itu, Korea Utara berada di peringkat ke-31, naik tiga tingkat dibandingkan posisi ke-34 pada tahun lalu. Setelah sempat mencapai peringkat ke-18 pada tahun 2019, posisi Korea Utara terus merosot hingga ke urutan 36 pada tahun 2024 sebelum akhirnya kembali menguat dalam dua tahun terakhir.Daftar empat besar negara dengan militer terkuat di dunia sendiri dilaporkan tidak mengalami perubahan sejak tahun 2006.Indeks kekuatan militer yang disusun oleh GFP ini menggunakan sistem skor di mana angka yang lebih rendah menunjukkan kekuatan militer yang lebih besar. Penilaian tersebut dihitung menggunakan lebih dari 60 indikator, termasuk kekuatan personel, teknologi, kapasitas ekonomi, hingga besaran anggaran pertahanan masing-masing negara.