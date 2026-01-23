Cheong Wa Dae Apresiasi Pemindahan Struktur China di Laut Barat

Photo : KBS News

Cheong Wa Dae menyambut baik progres pemindahan sejumlah struktur yang dipasang secara sepihak oleh China di Zona Tindakan Sementara (PMZ) di Laut Barat.Juru bicara Cheong Wa Dae pada Rabu (28/01) menyampaikan bahwa pemerintah Beijing mengumumkan perusahaan China tengah memindahkan platform yang dipasang di Zona Tindakan Sementara (PMZ) sesuai dengan kebutuhan internal mereka pada Selasa (27/01).Cheong Wa Dae menentang pembangunan sehingga akan berkomunikasi dengan China untuk melindungi kepentingan maritim Korea di Laut Barat, yang merupakan zona laut damai bersama.Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, dalam jumpa pers pada Selasa mengatakan bahwa perusahaan China saat ini tengah melakukan pekerjaan terkait pemindahan struktur tiang.Lebih lanjut ia mengatakan, sebagai negara tetangga maritim, China dan Korea Selatan terus menjaga komunikasi yang erat mengenai isu-isu kelautan, mengelola serta mengendalikan perbedaan pandangan secara tepat, dan mendorong kerja sama yang saling menguntungkan.