Angka Kelahiran di Korsel Terus Meningkat 17 Bulan Berturut-turut

Photo : YONHAP News

Jumlah kelahiran di Korea Selatan pada November 2025 meningkat 3,1 persen dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya.Menurut laporan "Tren Demografi November 2025” yang dirilis Kementerian Data dan Statistik pada Rabu (28/01), jumlah bayi yang lahir pada November meningkat 3,1 persen menjadi 20.710 bayi, melanjutkan tren kenaikan secara bulanan selama 17 bulan berturut-turut sejak Juli 2024.Tingkat kesuburan total atau total angka fertilitas yang menunjukkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa hidupnya, naik 0,02 menjadi 0,79 pada bulan tersebut.Angka pernikahan pada November meningkat 2,7 persen menjadi 19.079 dibandingkan tahun sebelumnya. Secara kumulatif, jumlah pernikahan dari Januari hingga November tahun lalu naik 7,5 persen secara tahunan.Jumlah kematian pada November meningkat 4,9 persen menjadi 30.678 orang. Akibatnya, populasi Korea Selatan menurun secara alami sebanyak 9.968 orang.