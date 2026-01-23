Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Pejabat Sementara CEO Coupang Diperkirakan Hadir dalam Pemeriksaan Data Bocor

Write: 2026-01-28 15:11:38Update: 2026-01-28 15:22:49

Pejabat Sementara CEO Coupang Diperkirakan Hadir dalam Pemeriksaan Data Bocor

Photo : YONHAP News

Pejabat Sementara CEO Coupang, Harold Rogers, diperkirakan akan hadir dalam pemeriksaan polisi pada Jumat (30/01) setelah mengabaikan dua panggilan sebelumnya.

Berdasarkan informasi yang diterima KBS, Rogers berencana hadir pada panggilan ketiga untuk diperiksa terkait penyelidikan internal Coupang soal kebocoran data besar-besaran yang baru-baru ini terjadi.

Rogers meninggalkan Korea Selatan pada 1 Januari, dengan alasan perjalanan bisnis ke luar negeri, sehari setelah menghadiri sidang gabungan Dewan Nasional mengenai kebocoran data Coupang.

Polisi kemudian melakukan panggilan pemeriksaan sebanyak dua kali, tetapi Rogers tidak hadir. 

Polisi kemudian berusaha memberlakukan larangan bepergian terhadap Rogers, tetapi jaksa penuntut umum menolak permintaan tersebut, dengan alasan kembalinya Rogers ke Korea Selatan secara sukarela dan pertimbangan lain.

Sumber mengatakan Rogers kembali masuk ke Korea Selatan pada Rabu lalu.
