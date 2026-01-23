Sidang Kasus Pelanggaran Dana Politik Wali Kota Seoul Dimulai 4 Maret

Photo : YONHAP News

Wali Kota Seoul Oh Se-hoon dijadwalkan akan menjalani sidang perdana pada awal Maret atas tuduhan melanggar Undang-Undang Dana Politik menjelang pemilihan umum tambahan tahun 2021.Pengadilan Distrik Pusat Seoul menjadwalkan sidang pertama pada 4 Maret.Oh akan diadili bersama mantan Wakil Wali Kota Kang Cheol-won dan Kim Han-jung, yang diduga sebagai pendukung Oh.Tim penasihat khusus menuduh bahwa Oh meminta firma milik broker politik Myung Tae-kyun untuk melakukan sepuluh survei yang dipublikasi dan tidak dipublikasi selama kampanyenya, dan bahwa Kim menanggung biaya tersebut atas nama Oh.Kang dituduh berkonsultasi dengan Myung atas nama Oh.Myung mengaku telah bertemu dengan Oh tujuh kali sebelum pemilihan umum dan mengatakan Oh meminta survei dengan hasil yang menguntungkan.Sementara itu, tim hukum Oh meminta pengadilan untuk menetapkan tanggal persidangan dengan mempertimbangkan pemilihan umum lokal pada 3 Juni dan tidak mengizinkan siaran langsung.