Korean
Bahasa Indonesia

Pemerintah Korsel Usulkan Kuota Mahasiswa Fakultas Kedokteran Ditambah

Write: 2026-01-28 16:09:38Update: 2026-01-28 16:13:12

Photo : YONHAP News

Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan mengusulkan rencana untuk menambah kuota penerimaan fakultas kedokteran pada tahun ajaran 2027 sebanyak 579 hingga 585 mahasiswa.

Draf awal rencana penambahan kuota tersebut dipaparkan saat rapat ke-5 Komite Musyawarah Kebijakan Kesehatan yang digelar Selasa (27/01).

Dalam rapat tersebut, komite mempersempit perkiraan kekurangan tenaga dokter pada tahun 2037 menjadi sekitar 4.262 hingga 4.800 orang.

Namun, dengan mengurangi 600 kursi dari rencana pendirian sekolah pascasarjana kedokteran publik dan kuota fakultas kedokteran daerah, serta dengan asumsi sisa kuota ditambah secara merata selama lima tahun ke depan, diperlukan penambahan sekitar 732 hingga 840 mahasiswa per tahun.

Dengan mempertimbangkan batas maksimal penambahan berdasarkan kondisi pendidikan di masing-masing fakultas kedokteran, rencana yang muncul adalah menambah kuota pada kisaran 579 hingga 585 mahasiswa per tahun.

Terkait hal ini, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan melalui keterangan pers yang dirilis Selasa menyatakan, bahwa pihaknya belum mengambil keputusan mengenai kuota atau jumlah penerimaan mahasiswa fakultas kedokteran baru.
