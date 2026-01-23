Kim Keon-hee Divonis Satu Tahun Delapan Bulan Penjara dalam Kasus Suap

Photo : YONHAP News

Pengadilan menjatuhkan hukuman satu tahun delapan bulan penjara kepada mantan ibu negara Kim Keon-hee atas dakwaan menerima suap dari Gereja Unifikasi, namun membebaskannya dari dakwaan lain terkait dugaan manipulasi saham dan survei palsu.Pengadilan Distrik Pusat Seoul pada Rabu (28/01) menjatuhkan hukuman satu tahun delapan bulan penjara serta uang pengganti sebesar 12,81 juta won kepada Kim, yang diadili atas pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang Dana Politik, serta tuduhan penerimaan suap melalui perantara berdasarkan Undang-Undang Pemberatan Hukuman untuk Kejahatan Tertentu.Kim didakwa terlibat manipulasi saham di Deutsche Motors antara Oktober 2010 hingga Desember 2012, serta meraup keuntungan ilegal sekitar 810 juta won, atau sekitar 569 ribu dolar AS.Kim didakwa bersekongkol dengan suaminya, mantan Presiden Yoon Suk Yeol, untuk menerima hasil jajak pendapat yang menguntungkan secara gratis dari broker kekuasaan Myung Tae-kyun, dengan nilai layanan survei yang diperkirakan mencapai 270 juta won, menjelang pemilihan presiden 2022.Ia juga didakwa menerima hadiah senilai 80 juta won dari Gereja Unifikasi antara April hingga Juli 2022 sebagai imbalan karena mempermudah administrasi.Sebelumnya, tim jaksa khusus yang menangani kasus tersebut menuntut hukuman penjara 15 tahun, denda 2 miliar won, serta uang pengganti 948 juta won.