KOSPI Melonjak Tembus 5.100, Catat Rekor Tertinggi

Photo : YONHAP News

Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) pada Rabu (28/01) ditutup di level 5.100 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, didorong oleh aksi beli bersih investor individu.Dalam sesi perdagangan hari ini, indeks KOSPI menguat 85,96 poin atau 1,69 persen dibandingkan angka penutupan sebelumnya, dan ditutup di level 5.170,81.Indeks KOSDAQ yang didominasi saham teknologi juga melonjak 50,93 poin atau 4,70 persen, dan ditutup di level 1.133,52.Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang menguat 23,7 won terhadap dolar AS, mengakhiri perdagangan pada angka 1.422,5 won per dolar.