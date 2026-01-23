Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Ekonomi

KOSPI Melonjak Tembus 5.100, Catat Rekor Tertinggi

Write: 2026-01-28 16:23:09Update: 2026-01-28 16:25:17

KOSPI Melonjak Tembus 5.100, Catat Rekor Tertinggi

Photo : YONHAP News

Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) pada Rabu (28/01) ditutup di level 5.100 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, didorong oleh aksi beli bersih investor individu. 

Dalam sesi perdagangan hari ini, indeks KOSPI menguat 85,96 poin atau 1,69 persen dibandingkan angka penutupan sebelumnya, dan ditutup di level 5.170,81. 

Indeks KOSDAQ yang didominasi saham teknologi juga melonjak 50,93 poin atau 4,70 persen, dan ditutup di level 1.133,52.

Di pasar valuta asing, nilai tukar mata uang menguat 23,7 won terhadap dolar AS, mengakhiri perdagangan pada angka 1.422,5 won per dolar.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >