Black Eagles Korsel Mengisi Bahan Bakar di Jepang untuk Pertama Kalinya

Photo : YONHAP News

Yomiuri Shimbun edisi Rabu (28/01) melaporkan bahwa tim aerobatik khusus Korea Selatan, Black Eagles, dilaporkan telah melakukan pengisian bahan bakar di Pangkalan Naha milik Pasukan Bela Diri Udara Jepang (JASDF) di Prefektur Okinawa.JASDF untuk pertama kalinya memberikan bantuan pengisian bahan bakar kepada pesawat Angkatan Udara Korea Selatan.Pesawat-pesawat Black Eagles berangkat dari Pangkalan Wonju dan mendarat di Pangkalan Naha sekitar pukul 10.00 pagi untuk mengisi bahan bakar.Wakil Menteri Pertahanan Jepang, Miyazaki Masahisa, menegaskan pentingnya kerja sama pertahanan Korea Selatan dan Jepang di tengah memburuknya kondisi keamanan regional sehingga persinggahan pertama Black Eagles sebagai simbol yang sangat bermakna.Selanjutnya, Black Eagles akan berangkat ke Filipina, Vietnam, Thailand, India, dan Oman sebelum tiba di Arab Saudi pada tanggal 2 Februari untuk mengikuti Pameran Industri Pertahanan Internasional 2026.Sebelumnya, Jepang pernah menolak pengisian bahan bakar Black Eagles yang akan mengikuti Dubai Airshow pada November tahun lalu.Namun, setelah komunikasi antara Menteri Pertahanan Korea Selatan Ahn Gyu-back dan Menteri Pertahanan Jepang Koizumi Shinjiro bulan lalu, kerja sama soal persinggahan di Jepang kembali dilanjutkan.Yomiuri menilai pengisian bahan bakar tersebut sebagai bagian dari kerja sama pertahanan bilateral dan tengah mempertimbangkan penandatanganan Perjanjian Dukungan Logistik Timbal Balik (ACSA).