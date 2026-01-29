Pemerintah Korsel dan Partai Demokrat Bahas Perbanyak Pasokan Perumahan

Photo : YONHAP News

Menteri Transportasi dan Pertanahan Kim Yoon-deok dalam rapat konsultasi pemerintah dan Partai Demokrat di Majelis Nasional pada Kamis (29/01) mengatakan bahwa pihaknya akan terus memperbanyak pasokan perumahan di kawasan metropolitan.Menteri Kim menegaskan komitmen untuk menyediakan hunian stabil bagi kaum muda, pasangan pengganti baru, dan masyarakat yang memiliki hunian kurang layak.Langkah-langkah tambahan juga akan dikeluarkan di masa depan, supaya masyarakat merasakan keseriusan pemerintahan Lee Jae Myung untuk memperbanyak pasokan perumahan.Tahun ini juga merupakan tahun pertama penerapan kebijakan 7 September, sehingga menjadi periode penting untuk mendapatkan kepercayaan dari publik.Sementara itu, Ketua Komite Maeng Sung-kyu menegaskan bahwa, di tengah tingginya tuntutan stabilisasi harga rumah, pemerintah perlu bertindak secara cepat.Dia melanjutkan bahwa pemanfaatan lahan bersama dan aset publik di kawasan metropolitan disertai perbaikan sistem, dukungan legislasi, dan kerja sama antar kementerian akan dilakukan untuk mencegah keterlambatan proyek.