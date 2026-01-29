Presiden Lee Bertemu Utusan Emir Qatar Bahas Pengembangan Bilateral

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung menerima utusan khusus dari Emir Qatar, Mohammed Al-Khulaifi di Kantor Kepresidenan Cheong Wa Dae pada Kamis (28/01).Dalam pertemuan tersebut, Presiden Lee menyampaikan undangan kepada Emir Tamim bin Hamad Al Thani untuk mengunjungi Korea Selatan untuk berdiskusi mengenai upaya pengembangan hubungan kedua negara. Lee berharap kerja sama bisa dilakukan di bidang-bidang strategis seperti pertahanan, industri pertahanan, investasi, dan energi.Presiden Lee menilai kunjungan utusan khusus kali ini sebagai bentuk tekad kerja sama yang kokoh antara kedua negara.Hubungan diplomatik kedua negara telah terjalin selama lebih dari 50 tahun dan kini telah ditingkatkan menjadi 'Kemitraan Strategis Komprehensif'.Di tengah situasi internasional yang kompleks, kedua negara diharapkan berkontribusi bagi perdamaian regional dan internasional.Sementara, Utusan Khusus Al-Khulaifi menyampaikan pesan Emir Tamim yang bertekad untuk memperkuat kerja sama dan akan berupaya merealisasikan visi bersama untuk mengembangkan hubungan bilateral.