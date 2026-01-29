UNC: Upaya Korsel Kontrol Izin Akses DMZ Melanggar Perjanjian Gencatan Senjata

Photo : KBS News

Komando PBB (UNC) mengkritik upaya pemerintah dan partai politik Korea Selatan yang ingin mengambil alih hak izin akses di Zona Demiliterisasi (DMZ) di bagian selatan. Langakh Korea Selatan dinilai bertentangan dengan Perjanjian Gencatan Senjata.Dalam konferensi pers yang digelar di Yongsan Garrison pada Rabu (28/01), Komandan UNC menegaskan hanya mereka yang memiliki wewenang kontrol akses sipil di DMZ, sehingga menolak Undang-Undang tentang Dukungan Pemanfaatan Damai Zona Demiliterisasi (UU DMZ) yang didorong oleh Partai Demokrat Korea.UU DMZ berisi ketentuan yang memungkinkan pemerintah Korea Selatan memberikan izin akses jika tujuannya adalah kegiatan non-militer seperti pariwisata atau pelestarian ekosistem.UNC berpendapat bahwa tujuan utama pembentukan DMZ adalah untuk mencegah terulangnya perang, sehingga draf undang-undang tersebut dianggap melanggar langsung Perjanjian Gencatan Senjata.Mereka menekankan bahwa jika terjadi peristiwa buruk di dalam DMZ, tanggung jawab tetap berada di tangan Komandan UNC, bukan Presiden Korea Selatan.Menanggapi kritik bahwa kontrol UNC terhadap kunjungan wisata dianggap mengabaikan kedaulatan Korea Selatan, pihak UNC menyatakan bahwa kedaulatan wilayah dan kewenangan kontrol DMZ untuk pencegahan perang adalah dua hal yang berbeda dan hak kontrol akses adalah hal yang telah disepakati sejak gencatan senjata.Terkait upaya Menteri Unifikasi Chung Dong-young untuk membuka kembali "Jalan Perdamaian DMZ", UNC menyatakan tidak dapat mengizinkan kunjungan sipil ke tiga rute utama karena alasan keamanan.Mereka menyinggung insiden ledakan di DMZ garis depan barat November lalu yang melukai seorang sersan tentara, serta menyebutkan bahwa ranjau dan amunisi yang belum meledak masih terus ditemukan."Jalan Perdamaian DMZ" sendiri sempat dibuka pada 2019, tapi rute internal di Paju, Cheorwon, dan Goseong telah ditutup sejak April 2024 karena situasi keamanan.