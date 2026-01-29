Pemerintah Seoul Siapkan 60.000 Unit Perumahan di Wilayah Metropolitan Seoul

Photo : YONHAP News

Pemerintah telah mengumumkan rencana untuk menyediakan sekitar 60.000 unit perumahan di lahan publik di kawasan perkotaan wilayah ibu kota.Pada Kamis (29/01), pemerintah mengumumkan rencana untuk memperluas pasokan perumahan perkotaan, dengan menjelaskan lokasi dan skala proyek tersebut.Dari total pasokan, Seoul akan mendapatkan 32.000 unit, atau 53,3 persen; Provinsi Gyeonggi akan menerima 28.000 unit, atau 46,5 persen; dan Incheon akan menerima 100 unit, atau 0,2 persen.Menurut pemerintah, sebagian besar lokasi tersebut berada di dekat pusat transportasi utama dan sudah dilengkapi dengan infrastruktur pendidikan dan budaya.Lokasi-lokasi tersebut meliputi Distrik Bisnis Internasional Yongsan di Seoul; LetsRun Park Seoul dan Komando Kontraintelijen Pertahanan di Provinsi Gyeonggi; Klub Golf Taereung di Distrik Nowon Seoul; bagian dari Seongnam, Provinsi Gyeonggi; dan Institut Analisis Pertahanan Korea di kawasan Dongdaemun Seoul.Pemerintah berencana memulai konstruksi di setiap lokasi antara tahun 2027 dan 2030, setelah berkonsultasi dengan lembaga terkait dan setelah pemindahan fasilitas.