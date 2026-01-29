Jumlah Kendaraan Ramah Lingkungan Terus Meningkat di Korsel

Photo : YONHAP News

Sebanyak 13% dari total kendaraan yang terdaftar di Korea Selatan tahun 2025 adalah kendaraan ramah lingkungan.Kementerian Transportasi dan Pertanahan menyatakan bahwa hingga akhir tahun lalu, total kendaraan terdaftar mencapai 26.515.000 unit, meningkat 217.000 unit dibandingkan tahun 2024. Berarti setiap 1,93 orang memiliki satu kendaraan.Kendaraan yang menggunakan bahan bakar termasuk bensin, diesel, dan gas petroleum cair (LPG), berjumlah 22,8 juta unit atau 86,1 persen, turun 529 ribu unit dibandingkan tahun sebelumnya.Rinciannya meliputi 12,39 juta kendaraan berbahan bakar bensin, 8,6 juta kendaraan diesel, dan 1,84 juta kendaraan menggunakan LPG.Jumlah kendaraan yang menggunakan bahan bakar terus menurun selama tiga tahun berturut-turut.Sementara, jumlah kumulatif kendaraan ramah lingkungan mencapai 3,49 juta unit, meningkat tajam sebesar 747 ribu unit dibandingkan tahun sebelumnya.Angka tersebut setara dengan 13,2 persen dari total kendaraan terdaftar, yang terdiri atas 2,55 juta kendaraan hibrida, 899 ribu kendaraan listrik, dan 45 ribu kendaraan hidrogen.Berdasarkan jenis kendaraan, terdapat 22,03 juta mobil penumpang, 634 ribu kendaraan penumpang besar, 3,69 juta kendaraan niaga, dan 147 ribu kendaraan khusus.Melihat asal kendaraan, kendaraan produksi dalam negeri berjumlah 22,85 juta unit atau 86,2 persen, sementara kendaraan impor mencapai 3,65 juta unit atau 13,8 persen. Proporsi kendaraan impor terus meningkat setiap tahun dari 10,2 persen pada tahun 2019.