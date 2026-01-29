Photo : YONHAP News

Ketua HYBE, Bang Si-hyuk dan pendiri JYP Entertainment, Park Jin-young terpilih sebagai tokoh paling berpengaruh dalam industri musik dunia dalam daftar "2026 Billboard Power 100".Billboard mengumumkannya secara resmi melalui situs resminya pada Rabu (28/01).Bang Si-hyuk bersama Lee Jae-sang, CEO HYBE, serta Isaac Lee, Ketua dan CEO HYBE America, terpilih bersama di peringkat ke-30 dalam kategori Leaderboard, yang mencakup 40 pemimpin industri musik.Mereka bersama-sama menempati posisi ke-5 dalam kategori Multisektor, yang memberi pengaruh terhadap seluruh aspek produksi dan konsumsi musik.Bang telah terpilih masuk dalam daftar Billboard Power 100 sebanyak enam kali, dimulai pada tahun 2020.Sementara itu, pendiri JYP Entertainment Park Jin-young bersama Direktur Utama JYP Jung Wook dan CEO selaku Chief Strategy Officer JYP America Shin Hyun-guk terpilih bersama di peringkat ke-12 dalam kategori Multisektor.