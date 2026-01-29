Nonsan World Strawberry Industry Expo 2027 Digelar di Jakarta Awal Februari

Photo : YONHAP News

Pemerintah Kota Nonsan, Provinsi Chungcheong Selatan, Korea Selatan, hari Kamis (29/01) mengumumkan bahwa Pameran Luar Negeri Produk Pertanian dan Pangan Nonsan 2026 akan diadakan di Jakarta, Indonesia selama tiga hari, mulai 6-8 Februari.Acara ini akan berlangsung di pusat perbelanjaan Gandaria City Mall, dengan berbagai stan promosi produk pertanian dan pariwisata Nonsan, serta program tambahan seperti live commerce, tari-tarian, dan pertunjukan musik.Selain mempromosikan produk pertanian, pameran ini bertujuan untuk memperkuat pertukaran budaya antara Korea Selatan dan Indonesia.Menjelang penyelenggaraan Nonsan World Strawberry Industry Expo 2027, pemerintah kota berencana untuk melanjutkan aktivitas promosi di Indonesia dengan mengoperasikan ruang pameran Expo, area pengalaman, zona foto, serta toko suvenir di lokasi pameran tersebut.Pemerintah Kota Nonsan setiap tahun memperkuat promosi dan ekspor produk pertanian unggulan daerahnya melalui penyelenggaraan pameran di Asia Tenggara. Jakarta kembali dipilih sebagai lokasi pameran karena kesuksesan pameran tahun lalu.Pada tahun lalu, acara ini menarik 430.000 pengunjung dan berhasil menjual sekitar 18 ton buah stroberi.Berkat sambutan positif tersebut, diketahui pemerintah pusat Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jakarta secara khusus meminta penyelenggaraan pameran itu kepada Kota Nonsan, sekaligus menjanjikan partisipasi dan kerja sama dalam Nonsan World Strawberry Industry Expo.Wali Kota Nonsan, Baek Seong-hyeon mengatakan bahwa pihaknya akan meningkatkan status produk pangan Nonsan di pasar Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sekaligus memperluas landasan pertukaran internasional menuju Nonsan World Strawberry Industry Expo 2027.