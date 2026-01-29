Partai Kekuatan Rakyat Memecat Mantan Ketua Partai Han Dong-hoon

Photo : YONHAP News

Mantan pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP) Han Dong-hoon telah dipecat dari partai.Juru bicara partai oposisi utama, Choi Bo-yun, pada Kamis (29/01) mengatakan bahwa Dewan Tertinggi partai telah menyetujui keputusan komite etik untuk memecat Han.Keputusan tersebut diambil 16 hari setelah komite etik mengeluarkan perintah pemecatan, tindakan disiplin tertinggi partai, setelah anggota keluarga Han dituduh memposting komentar kritis tentang mantan Presiden Yoon Suk Yeol dan istrinya di laman diskusi internal partai.Pemecatan Han diputuskan melalui pemungutan suara resmi Dewan Tertinggi yang beranggotakan sembilan orang, termasuk pemimpin PPP Jang Dong-hyeok, pemimpin fraksi Song Eon-seog, dan kepala kebijakan Jeong Jeom-sig.Juru bicara menolak untuk mengungkapkan rincian pemungutan suara.The main opposition party’s spokesperson, Choi Bo-yun, told reporters on Thursday that the party’s Supreme Council had approved a decision by the ethics committee to expel Han.The decision came 16 days after the ethics committee handed down an order of expulsion, the party’s highest level of disciplinary action, after Han's family members were accused of posting critical comments about former President Yoon Suk Yeol and his wife on the party’s internal online board.Han’s expulsion was determined through a formal vote of the Supreme Council, with nine people, including PPP leader Jang Dong-hyeok, floor leader Song Eon-seog and policy chief Jeong Jeom-sig, casting ballots.The spokesperson refused to disclose details of the vote.