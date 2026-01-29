Pemerintah Korsel Siapkan Langkah Antisipasi Terhadap Polarisasi Akibat AI

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung menekankan bahwa transisi menuju masyarakat berbasis kecerdasan buatan (AI) tidak dapat dihindari, sehingga diperlukan langkah antisipasi terhadap polarisasi yang ditimbulkan.AI dinilai lebih efisien namun juga memiliki resiko memperburuk ketimpangan sosial.Dalam rapat para penasihat senior pada Kamis (29/01), Presiden Lee menambahkan bahwa sejak menjabat sebagai Wali Kota Seongnam, ia telah berulang kali mengingatkan polarisasi dalam kepemilikan sarana produksi yang bisa berkembang menjadi masalah yang serius.Selain itu, ia menekankan pentingnya diskusi dalam masyarakat demokratis, seraya mengkritik bahwa menyampaikan informasi palsu akan memperbesar konflik dan merusak demokrasi.Ia menegaskan bahwa dalam dinamika sosial, mengakui fakta dan penyesuaian sikap merupakan kunci untuk mengurangi penderitaan akibat perubahan dan meminimalkan biaya konflik sosial.Presiden Lee juga menyinggung penolakan serikat pekerja terhadap rencana Hyundai Motor untuk menerapkan robot humanoid berbasis AI, dengan mengutip contoh gerakan perusakan mesin di masa lalu, dan menekankan bahwa pada akhirnya masyarakat harus beradaptasi dengan cepat.Ia menambahkan bahwa era di mana robot AI bekerja di pabrik tanpa rasa lelah akan segera tiba, sehingga diperlukan kesiapan untuk menghadapinya.