Trump Mengingatkan Tarif Bisa Jadi Lebih Tinggi

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengingatkan bahwa tarif yang dikenakan pada mitra dagang AS bisa menjadi jauh lebih tinggi dan mengklaim bahwa pemerintahannya sejauh ini telah 'sangat baik'.Trump menyampaikan pernyataan tersebut pada Kamis (29/01) selama rapat kabinet di Gedung Putih.Sebelumnya pada hari yang sama, Trump mengunggah di Truth Social bahwa ia telah bersikap sangat baik dan lembut terhadap negara-negara di seluruh dunia, tetapi ia dapat menaikkan tarif kapan saja.Sambil mengkritik keputusan Federal Reserve AS untuk membekukan suku bunga acuannya, Trump menulis bahwa sebagian besar negara yang membayar tarif ke AS adalah “mesin uang” yang menikmati suku bunga rendah hanya karena AS mengizinkannya.Trump kemudian memperingatkan bahwa dengan sekadar menandatangani perintah, miliaran dolar lebih akan mengalir ke AS, dan negara-negara harus menghasilkan uang “dengan cara lama.”