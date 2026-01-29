Belum Capai Kesepakatan, Korsel-AS Lanjutkan Perundingan Soal Tarif

Photo : YONHAP News

Perundingan hari pertama pada Kamis (29/01) antara Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk membahas probabilitas kenaikan tarif di Washington D.C. telah selesai. Kedua pihak akan melanjutkan perundingan pada hari Jumat (30/01).Pembahasan dilakukan oleh Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan, Kim Jeong-gwan, dengan Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick.Setelah bertemu selama satu setengah jam, Menteri Kim menyampaikan bahwa belum ada kesepakatan sehingga akan bertemu kembali untuk melanjutkan perundingan.Sehari sebelumnya, setibanya di Washington, D.C., Menteri Kim juga menyampaikan kepada wartawan, bahwa ia akan menjelaskan perkembangan proses legislasi Korea Selatan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam kerja sama dan investasi dengan AS.Sebelumnya, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, yang memimpin kebijakan tarif dan perundingan perdagangan AS menghadiri acara gala "Lee Kun-hee Collection" yang diselenggarakan oleh Samsung Electronics di National Museum of Asian Art, Washington, D.C., dan kembali menekankan pentingnya pelaksanaan perjanjian perdagangan oleh Korea Selatan.Menurut para peserta acara tersebut, Menteri Lutnick mengatakan bahwa investasi ke AS bukanlah suatu pilihan, dan pihaknya mengharapkan Majelis Nasional Korea Selatan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan perjanjian perdagangan.