Ekonomi

Korsel dan Kanada Tanda Tangani MoU Manufaktur Otomotif Korsel di Kanada

Write: 2026-01-30 11:25:42Update: 2026-01-30 13:52:39

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Kanada sepakat untuk melaksanakan perluasan basis manufaktur otomotif Korea Selatan di Kanada.

Kementerian Industri Kanada pada hari Rabu (29/01) menyatakan bahwa Menteri Industri Mélanie Joly telah menemui Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan, Kim Jeong-gwan di Kanada dan menandatangani nota kesepahaman (MOU) mengenai penguatan kerja sama industri di bidang mobilitas masa depan serta pembentukan Komite Kerja Sama Industri Korea Selatan dan Kanada.

Nota kesepahaman tersebut berfokus pada kemakmuran ekonomi dan pemulihan rantai pasok, serta bertujuan untuk memperdalam kemitraan strategis komprehensif antara kedua negara.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, kedua negara akan membentuk Forum Kerja Sama Industri Korea Selatan dan Kanada di bidang mobilitas masa depan untuk mendukung peningkatan pertumbuhan industri.

Kerja sama ini mencakup upaya untuk memperluas basis industri otomotif Korea Selatan di Kanada serta meningkatkan peluang Kanada dalam manufaktur kendaraan listrik (EV).

Kementerian Industri Kanada menjelaskan bahwa pemerintah Kanada menarik investasi baru di sektor otomotif dengan memperkuat rantai pasok baterai nasional melalui dukungan terhadap investasi dan kerja sama di bidang produksi baterai, pemrosesan bahan baterai, serta pemurnian, pengolahan, dan daur ulang mineral kritis Kanada.

Menteri Industri Kanada Mélanie Joly juga mengatakan  bahwa kesepakatan tersebut akan mendorong pertumbuhan sektor otomotif Kanada, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan memperkuat posisi Kanada sebagai pemimpin global dalam manufaktur kendaraan masa depan.
